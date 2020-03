Facebook

Die Polizei kontrolliert im ganzen Stadtgebiet © (c) HPhoto - Hannes Pacheiner

Exakt 121 Villacher befinden sich mit Stand Freitagabend in Heimquarantäne, das teilte die Stadt Villach auf Anfrage der Kleinen Zeitung mit. 18 von ihnen waren in Italien, 45 befinden sich in behördlich verordneter Quarantäne und die übrigen sind Heimkehrer aus anderen Ländern. "Die Anzahl hat sich stark erhöht und wird sicher auch noch weiter steigen. Alle Quarantänefälle werden kontrolliert und auf Einhaltung der Verordnung geprüft", sagt Magistratsjurist Alfred Winkler. In Summe liegen inzwischen zwölf Anzeigen vor. Drei davon betreffen Gewerbebetriebe, der Rest sind Verstöße gegen die Heimquarantäne.