In Villach hielt sich ein Friseurbetrieb nicht an die Bundesmaßnahmen und wurde abgestraft. Das wird für die ganze Branche eine Lehre sein, findet unser Redakteur Thomas Cik.

Wenn in Villach über den Magistrat gesprochen wird, klingt das oft so: „Die sind so streng, drücken nie ein Auge zu.“ Man klagt etwa darüber, dass nicht jeder Unternehmer den Platz vor seinem Lokal unbegrenzt nützen kann. Lautester Schreier: die Wirtschaftskammer. Aber selbst Politiker aller Fraktionen sprechen von „der Behörde“, als habe man es mit einem unzähmbaren Untier und nicht mit Mitarbeitern zu tun, die Gesetze vollziehen.