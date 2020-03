In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Das Kurzentrum in Bad Bleiberg könnte etwa Betten bereitstellen © Traussnig

Seit heute, Donnerstag, müssen laut Maßnahmenpaket des Bundes zur Eindämmung des Coronavirus auch Reha-Kliniken und Kuranstalten geschlossen werden. Dieser Umstand soll aber nicht lange so bleiben. Der Kärntner Forderung, dass die Reha- und Kurzentren in der Corona-Krise als kritische Infrastruktur genutzt werden sollen, scheint der Bund nun nachzukommen. Laut Gerd Kurath vom Landespressedienst seien die heute geführten Videokonferenzen positiv verlaufen. "Der Bund hat dem zugestimmt. Derzeit laufen die Verhandlungen. Die zusätzlichen Betten und das zusätzliche Personal sollen so schnell wie möglich bereitgestellt werden", so Kurath.