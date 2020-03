In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Spritztour mit dem Auto endete in Villach mit Anzeigen und Strafverfahren. Auch Waschstraßen müssen geschlossen bleiben. Stadt kontrolliert weiter konsequent, ob sich die Villacher an die Vorgaben der Regierung halten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Stadt Villach geht weiter gegen Personen vor, die sich nicht an die Corona-Regeln halten © (c) HPhoto - Hannes Pacheiner

In Villach gehen die Behörden weiterhin rigoros gegen Personen vor, die sich nicht an die Corona-Vorgaben der Regierung halten. Nun wurden vier Männer angezeigt, die mit dem Auto eine Spritztour unternommen hatten. Im Fahrzeug saßen zwei Brüder, deren Schwager und ein Freund. Dass sie nicht gemeinsam in einem Haushalt wohnen und auch nicht den vorgegebenen Sicherheitsabstand eingehalten hatten, liegt auf der Hand. "Die Männer bekommen eine Verwaltungsstrafe in Höhe von 100 bis 150 Euro", sagt Magistratsjurist Alfred Winkler.