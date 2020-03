In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Triage-Zelt am LKH Villach, Eis in der Stadthalle wird für ein Lazarett abgetaut. Sporthallen zur Verfügung, Flüchtlingsquartier Langauen steht weiterhin leer.

Auf dem Gelände des LKH Villach wurde ein Triage-Zelt aufgebaut © Pacheiner

Noch bevor in Villach der erste bestätigte Coronafall aufgetreten war – ein niedergelassener Arzt, der in der Privatklinik Warmbad operierte, ist mit dem Virus infiziert – werden auch in der Region erste Vorkehrungen für den Ernstfall geschaffen. Am Gelände des LKH Villach wurde ein Triage-Zelt zur besseren Trennung von Patienten errichtet. Verdachtsfälle können dort getrennt aufgenommen und untersucht werden.