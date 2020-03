In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Weiterer Verstoß in Villach gegen die Verordnung der Bundesregierung: Eine Frisörin bot weiterhin ihre Dienste an. Stadt Villach verschärft Kontrollen.

In der Villacher Innenstadt hat aktuell kaum ein Geschäft offen © Hannes Pacheiner

Die Meldung klingt nach Satire, ist aber leider traurige Realität und zeigt zugleich die Sorge der Unternehmer. In der Villacher Innenstadt schnitt und föhnte eine Friseurin trotz der verordneten Schließung der Bundesregierung weiter. Die Stadt Villach, die aktuell verschärft Kontrollen durchführt, prüfte auch die Unternehmerin. "Die Dame zeigte sich in Sorge, ob ihrer beruflichen Zukunft und sagte, sie könne es sich nicht leisten, komplett zu schließen. Das verstehen wir, es ändert aber nichts an der Verordnung und ihrer Dringlichkeit. Die Unternehmerin föhnte ihre Kundin noch fertig und hat jetzt geschlossen", sagt Magistratsjurist Alfred Winkler.