"Dringender Tatverdacht"Kärntner des Mordes an seiner hochschwangeren Geliebten angeklagt

Die Tat geschah in der Nacht auf 17. August 2019 © Weichselbraun

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat Anklage gegen einen 36-jährigen Kärntner eingebracht. Ihm wird Mord vorgeworfen, er soll im vergangenen August seine hochschwangere Geliebte in deren Wohnung in Paternion in Kärnten (Bezirk Villach-Land) getötet haben. "Wir gehen von dringendem Tatverdacht aus", sagte Tina Frimmel-Hesse, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, am Montag auf APA-Anfrage.