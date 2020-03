Kleine Zeitung +

Villach Warmbad: „Arbeiten in Richtung Kurzarbeit“

Thermenresort schließt den touristischen Bereich, 350 Mitarbeiter betroffen. Man strebe das neue Kurzarbeitsmodell an. Am Montag genereller AMS-Gipfel der Sozialpartner, um Kündigungen in ganz Kärnten abzuwehren.