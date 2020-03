Facebook

Samstagmittag blieben am Hauptplatz in die Sitzgärten leer © Schwinger

Die sonst so pulsierende Villacher Innenstadt ist kaum mehr wiederzuerkennen. Am Samstag präsentiert sie sich beinahe menschenleer. Am Hauptplatz bleiben die Sitzgärten verwaist. Nur wenige finden den Weg in herkömmliche Geschäfte, die heute vorerst das letzte Mal geöffnet haben. Zahlreiche Lokale haben bereits geschlossen, darunter das Gasthaus Hofwirt am Hauptplatz. "Wir haben Betriebsurlaub, bis die Welt wieder in Ordnung ist", steht dort geschrieben. "Es ist alles sehr ruhig, es wurde alles zurückgefahren. Die meisten Menschen scheinen sich an die Empfehlung der Regierung zu halten", schildert ein Villacher.