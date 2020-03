In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Nächste Woche tritt für die Schüler in Villach jener Fall ein, den es so lange Zeit nicht gegeben hat. Der Schulunterricht im klassischen Sinne findet wegen der Corona-Maßnahmen des Bundes nicht statt. Betont wird seitens der Bildungsdirektion Kärnten jedoch, dass weder die Schulpflicht ausgesetzt noch Schulen geschlossen werden. Stattdessen wird der Unterrichtsstoff anhand der von den Lehrern zur Verfügung gestellten Materialien zu Hause oder eben in Kleingruppen in Schulen vertieft. Für die Oberstufe gilt dies ab Montag, für die Unterstufe und Volksschulen ab Mittwoch, ein Fernbleiben des Unterrichts ist aber auch ab Montag ohne Entschuldigung möglich.