© KLZ/Markus Traussnig

Eine nur wenig wetterwirksame Schlechtwetterfront streift am Samstag auch unser Land im Süden. Die Wolken werden daher vom Südwesten her tagsüber zunehmend dichter oder sind bereits am Morgen eher dicht und die Sonne kommt deshalb im Tagesverlauf auch nur selten zum Zug. Außerdem sind in der Folge einzelne Regen- und Schneeschauer möglich, die jedoch zumeist nur schwach und unergiebig sein sollten. Die Schneefallgrenze bewegt sich dabei nahe 1000 m Seehöhe. "Die Sichtbedingungen beim Wintersport sind daher nicht die allerbesten und daher sollte man auf eine gute Skibrille setzen", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen sind eher bescheiden und erreichen zum Beispiel am Nachmittag in Grafenstein Werte nahe der plus neun Grad Marke.