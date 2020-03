Facebook

Die städtischen Kindergärten und Horte bleiben mit Ersatzbetreuung für alle Kinder, denen keine Betreuung zur Verfügung steht, nach derzeitigem Stand bis auf Weiteres geöffnet. Das teilte die Stadt am Donnerstag über eine Aussendung mit. Dieselben Regelungen gelten ebenfalls für die schulische Tagesbetreuung. „Ersatzbetreuung“ bedeutet, dass die Öffnungszeiten und die Essensversorgung für jene Kinder gleichbleiben, deren Betreuung im persönlichen Umfeld nicht möglich ist. Die Stadt Villach appelliert an alle Eltern, ihre Kinder, sofern die Möglichkeit besteht, selbst zu Hause zu betreuen. In diesem Zusammenhang verweist die Stadt auf die Bundesregierung, die ausdrücklich empfiehlt, Kinder nicht in die Obhut der Großeltern zu geben, da ältere Menschen zur Hauptrisikogruppe gehören. Die Eltern werden über die Kindergartenleitungen auf dem Laufen gehalten.