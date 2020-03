Heute wird es in Villach frühlingshaft. Bis zu 19 Grad sind in der Region zu erwarten.

(Archivbild) © Weichselbraun

Schwacher Hochdruckeinfluss bestimmt derzeit das Wetter in der Villacher Region. Bei überdurchschnittlich warmen Temperaturen scheint heute, Donnerstag, tagsüber meist die Sonne. "Obwohl wir vom Kalender her immer noch Winter haben, können wir tatsächlich schon von Vorfrühling sprechen", sagt Wetterfachmann Werner Troger. Es ziehen nur dünne Wolkenfelder über den Himmel. Sie können den Sonnenschein kaum trüben. Genießen Sie das frühlingshafte Temperaturniveau: Das Thermometer zeigt am Nachmittag Höchstwerte von 15 bis 19 Grad an mit den höchsten Werten in der Stadt Villach. Der Wind dreht zumindest örtlich mehr auf südliche Richtungen.