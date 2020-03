In der Gemeinde Paternion kam es Dienstagnacht zu einem Einbruch in ein Firmengebäude. Die Beute: mehrere 100 Euro.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

(Sujetbild) © (c) APA/dpa/Nicolas Armer

Bisher unbekannte Täter verschafften sich in der Gemeinde Paternion in der Nacht auf Mittwoch unbemerkt Zutritt in ein Firmengebäude. Sie durchsuchten die Büros und brachen Rollcontainer auf. Sie ließen bei ihrem nächtlichen Streifzug auch einige 100 Euro aus einer Handkasse mitgehen. Die Polizei ermittelt.