"Hohe Hygienemaßnahmen und eine geringe Ansteckungsgefahr": Kärnten Therme hält an aufrechtem Betrieb fest. Keine Gäste aus Italien.

Die Kärnten Therme bleibt uneingeschränkt geöffnet © Daniel Raunig

Die jüngst erlassenen Maßnahmen der Bundesregierung bedeuten keine massiven Einschränkungen für den Betrieb im Thermenresort Warmbad Villach. "Es sind keine größeren Veranstaltungen geplant, in den Hotels beherbergt man derzeit keine Gäste aus Italien und nicht zuletzt aufgrund der Einreisebeschränkungen sind derzeit keine Tagesgäste aus Italien in der KärntenTherme. Ebenfalls wurden die Hygiene- und Reinigungsmaßnahmen in der gesamten Anlage, zur bisher schon hohen Intensität, nochmals verstärkt." Das Teilt das Unternehmen auf Anfrage der Kleinen Zeitung mit.