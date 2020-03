Am Grenzübergang Thörl-Maglern zwischen Italien und Kärnten gab es am Dienstag punktuelle Fieberchecks. Von einer flächendeckenden Kontrolle ist man derzeit noch weit entfernt. Weitere Maßnahmen offen.

Binnen weniger Sekunden wird Fieber gemessen © Markus Traussnig

Verzweifelt sucht der junge Fernfahrer nach jemandem, der Auskunft geben kann. „Ich muss mit einer Ladung Leimbinder nach Turin. Aber wenn ich jetzt runterfahre, lässt man mich morgen wieder zurück?“, fragt sich der Mann aus St. Veit. Antworten bekommt er von den Polizisten bei der ehemaligen Zollstation am Grenzübergang Thörl-Maglern nicht. „Noch ist nicht klar, wie die von der Bundesregierung angekündigten Maßnahmen ausschauen werden“, sagt Polizeisprecher Mario Nemetz am Dienstagnachmittag. Ab Mitternacht sollten strenge Grenzkontrollen gelten. Kaum mehr Pkw, aber viele Lkw waren am Dienstag aus Italien nach Österreich unterwegs Foto © Markus Traussnig Die Polizisten unterstützen die Gesundheitsbehörden vorerst bei punktuellen Checks an der Grenze zu Italien. Die Polizei leitet den Verkehr von der Autobahn ab und hält Fahrzeuge an. Ein Mitarbeiter des Gesundheitsamtes – gekleidet in weißem Schutzanzug, Schutzbrille und Atemschutzmaske – klettert die Stufen zu den Lkw-Fahrerkabinen hinauf und misst die Körpertemperatur der Fahrzeuginsassen. Werden mehr als 37,5 Grad gemessen, wird das Fahrzeug „abgesondert“, erklärt Amtsärztin Gabriele Hoja. „Wir rufen dann ein mobiles Rotkreuz-Team, das einen Abstrich vornimmt und zur Analyse ins Klinikum Klagenfurt bringt.“