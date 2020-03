Facebook

(Archivfoto) © (c) Markus Traussnig

Von den von der Regierung auferlegten Maßnahmen wegen des Coronavirus ist auch die Diskothek "V-Club" in Villach betroffen. Wie Geschäftsführer Rüdiger Kopeinig am Dienstag gegenüber der Kleinen Zeitung mitteilt, dürfen ab sofort nur mehr 100 Personen auf einmal den Klub betreten. Bisher waren es 500. "Wir müssen reagieren, es bleibt uns nichts anderes übrig", so Kopeinig.