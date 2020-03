Die Villacher Filmemacherin Christina Rauch (24) wurde am Montagabend in Villach mit dem "Bruno Gironcoli"-Förderpreis ausgezeichnet.

Siegerin Christina Rauch mit Kulturreferentin Gerda Sandriesser und Landtagspräsident Reinghart Rohr © Höher

"Meine filmische Leidenschaft liegt im Drama. Hier kann ich Menschen emotional berühren, sie unterhalten." So sieht die Villacher Filmemacherin Christina Rauch ihre Arbeit. Am Montagabend wurde die 24-Jährige von der Stadt Villach mit dem Bruno-Gironcoli-Förderpreis ausgezeichnet. Der Preis wird jährlich an junge Talente aus dem Kunstbereich vergeben. Heuer gab es insgesamt fünf Nominierungen, darunter Christina Rauch (Filmemacherin), Lorena Emmi Mayer (Schauspielerin), Manuel Rieder (Fotograf), Romana Pulvermacher (Musikerin) und Lukas Wagner (Industrial-Designer).