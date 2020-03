Facebook

Auch in manchen öffentlichen Einrichtungen wird kontrolliert © APA/ERWIN SCHERIAU

Vergangenen Donnerstag kündigte die österreichische Bundesregierung "punktuelle Kontrollen an der Grenze zwischen Italien und Österreich" an, "mit dem Ziel die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen". Seitdem wurde darüber diskutiert, wer diese Kontrollen, die Fiebermessen beinhalten sollen, durchführen soll. In Kärnten gab es am Montag erneut eine Koordinationssitzung mit Vertretern von Land, Polizei und den Bezirkshauptmannschaften Villach-Land und Hermagor.