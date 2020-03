Das frühlingshafte Wetter macht es möglich: Die ersten Eisläden starteten in der Villacher Innenstadt früher als gewohnt in die Saison.

Andrea Capone und seine Frau Anna nutzen das sonnige Wetter für ein erstes Eis im Freien © Holzfeind

Die Eismaschinen bei Andrea Capone von der Eisdiele „MU“ in der Villacher Bahnhofstraße laufen auf Hochtouren. Der Villacher ist einer der ersten Eissalons in der Villacher Innenstadt, der das milde Wetter genutzt hat, um in die neue Saison zu starten. „Sonntag war der Andrang so groß, dass ich zu wenig Eis produziert hatte“, schildert Capone, der sein Eis ausschließlich aus Biomilch produziert. Auch wenn es erst Anfang März ist, scheinen die derzeitigen milden Temperaturen den Villachern Lust auf die gefrorene Schleckerei zu machen.