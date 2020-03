Er forderte den Pkw-Schlüssel Alkolenker ging in Villacher Polizeiinspektion und schlug Beamten

Ein 41-jähriger Kroate, der in Villach lebt, wurde angezeigt, weil er als Alkolenker ohne Führerschein unterwegs war. In der Nacht darauf stürmte er auf eine Polizeiinspektion, beschimpfte die Polizisten und verpasste einem Beamten vor dem Gebäude einen Faustschlag.

Der Mann wurde von der Polizei in Verwahrung genommen. © APA/Gindl

Ein 41-jähriger in Villach lebender Kroate ist in der Nacht auf Samstag ziemlich ausgerastet. Nachdem er am Freitag angezeigt wurde, weil er alkoholisiert ein Auto lenkte und keinen Führerschein besaß, kam der Mann am Samstag gegen 1.50 Uhr auf die Polizeiinspektion und forderte die Rückgabe seines Pkw-Schlüssels. "Dabei verhielt er sich äußerst aggressiv und beschimpfte die Beamten", heißt es im Polizeibericht.