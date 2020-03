Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Gemeinderatssitzung vom 6. März © Scharf

Die zweite Eishalle und Modernisierung der bestehenden für Villach ist Thema in der heutigen Villacher Gemeinderatssitzung. ÖVP und Gemeinderat Richard Pfeiler fordern mehr Eigeninitiative der Stadt Villach: "Was fehlt, sind noch immer ein konkretes umsetzungsfähiges Projekt, die konkrete Planung und die dazugehörige verbindliche Kostenermittlung. Eigentlich alles unbedingte Erfordernisse für die mittelfristige Budgetplanung der Stadt und für konkrete Förderungsansuchen an Land und Bund. Nachdem derartige komplexe Planungsprozesse mindestens die Zeit von einem Jahr in Anspruch nehmen, wäre deren Inangriffnahme längst überfällig, um einen Baubeginn 2021 überhaupt einhalten zu können. Es gilt endlich Nägel mit Köpfen zu machen“, sind sich Stadtrat Christian Pober (ÖVP) und Gemeinderat Pfeiler einig.