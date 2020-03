Nach Konkurs von "All 4 Kids" Eltern von 100 Kindern zwischen Hoffnung und Verzweiflung

Facebook

Das Hilfswerk Kärnten könnte neuer Betreiber der Kindertagesstätte in Villach-St. Ruprecht werden © (c) Weichselbraun Helmuth

Nach dem am Mittwoch publik gewordenen Konkurs der Kinderbetreuungseinrichtung „All 4 Kids“, die in Villach, Finkenstein und Wernberg mehr als 100 Kinder betreut, war das Interesse am Informationsabend in der Kindertagesstätte in Villach groß. Die Stimmung unter den Eltern, die 33 Kinder in St. Ruprecht untergebracht haben, schwankte zwischen Ungewissheit und Hoffnung, um schließlich in vorsichtiges Aufatmen überzugehen. Grund dafür war die Anwesenheit von Horst Krainz, Geschäftsführer des „Hilfswerk Kärnten“. Er bekundete großes Interesse den Standort in St. Ruprecht und jenen in Finkenstein mit 34 Kindern unter der Führung des Hilfswerks zu übernehmen.