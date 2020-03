Unbekannte gelangten über eine Terrasse in die Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses in Villach. Die Beute hat einen Wert von mehren hundert Euro.

Einbrecher kamen über Terrasse © Weichselbraun

Bis dato unbekannte Täter drangen am Mittwoch irgendwann zwischen 17.45 und 23 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrparteienhaus in Villach ein. Sie hatten die Terrassentür aufgebrochen. Aus der Wohnung wurden Münzen im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen.