Mit dem neuen Angebot will man dem Fachkräftemangel gegenwirken © Robert Kneschke

In Villach soll mit Herbst eine neue Pflegeausbildung starten. An der „Höhere Lehranstalt für Sozialbetreuung und Pflege“, kurz HLSP, schließen Schüler mit Matura ab. Initiator ist die Diakonie de La Tour, das Angebot richtet sich an alle Schüler ab der achten Schulstufe. Lehrende der Gesundheits- und Krankenpflegeschule (GuK) sowie erfahrene Bundeslehrer der Diakonie de La Tour werden an der Lehranstalt unterrichten.