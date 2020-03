Gegen die "All 4 Kids" – Kinderbetreuungs-und Sozialprojekte GmbH mit Standorten in Villach, Finkenstein und Wernberg wurde ein Konkursverfahren eröffnet.

Die Kinderbetreuungseinrichtung All4Kids ist in die Pleite geschlittert © (c) Weichselbraun Helmuth weixxx

Tagesstätten für Kleinkinder, Kindergarten und Privatschule an den Standorten in Villach, Finkenstein und Wernberg. Das betreibt die Kinderbetreuungseinrichtung "All 4 Kids". Nun wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet, das bestätigte der Kreditschutzverband von 1870 auf Anfrage der Kleinen Zeitung.