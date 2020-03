Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Ansiedelung der Bawag am Hauptplatz trug zur Reduktion der Leerstände in Vilalch bei © Jandl

Es ist noch nicht allzu lange her. 2017 rangierte Villach bei den leerstehenden Geschäftsflächen in österreichischen Innenstädten mit 16,9 Prozent auf dem letzten Platz. Schon 2018 konnte ein Aufwärtstrend ausgemacht und die Leerstände auf 8,5 Prozent reduziert werden. Das nun von "Standort und Markt" - die Beratergesellschaft erfasst seit 2013 Leerstände und Fluktuationen in Österreichs Innenstädten - veröffentliche Ergebnis für 2019 lässt weiter hoffen. 6,2 Prozent der Geschäftsflächen von insgesamt 43.700 Quadratmetern werden als Leerstand ausgewiesen. Maßgeblichen Anteil hatte hier der Einzug der Bawag in das ehemalige C&A-Gebäude auf dem Hauptplatz.