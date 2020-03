Am Mittwoch widmet sich eine schmackhafte Stadtführung ganz dem Thema Kaffee.

Stadtführerin Christa Trink, Kaffeemacher Martin Kribitsch, Barista-Staatsmeisterin Tamara Nadolph und Andreas Kuchler vom Tourismusverband Villach (von links). © (c) Adrian Hipp/TVB/kk

„Nicht die Bohne! Villacher Kaffeegeschichte(-n)“. Unter diesem Titel bietet der Tourismusverband Villach in Kooperation mit Stadtführerin Christa Trink von den Kärnten Guides am Mittwoch (4. März, 16 Uhr) erstmals eine Führung zum Thema Kaffee an.