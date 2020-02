Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Thomas Sllner - Fotolia (Thomas Söllner fotodesign)

Seit Freitag (28. Februar) kommt es zu kurzen Verkehrsverzögerungen in der Purtscherstraße – dort gibt es eine Kabelstörung, die behoben werden muss. Ebenso am Villacher Hauptplatz vor den Häusern Nummer 8 und 18. Dort muss ab Montag, 2. März, bis einschließlich 29. März gegraben werden.



Wegen grabungsfreien Kanalsanierungsarbeiten in der Dollhopfgasse kommt es in der Zeit von Montag, den 2. März, bis voraussichtlich Ende Mai zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen.



Ebenfalls am Montag, 2. März, werden in der Millesistraße 29 und in der Thomas-Koschat-Straße 17 für einen Hausanschluss der Fernwärme gegraben. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer müssen dort jeweils bis 10. April mit kurzfristigen Verzögerungen rechnen.