Mehr als 100 Mitarbeiter arbeiten in der Bezirkshauptmannschaft Villach-Land © Weichselbraun Helmuth

Der Mord am Leiter der Sozialabteilung der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn verleiht den geplanten Sicherheitsvorkehrungen in Villach eine tragische Aktualität. Wegen noch nicht erfolgter Mindestsicherungszahlungen wurde der Beamte Mitte Jänner getötet.

Auch wenn tätliche Angriffe an der BH Villach-Land bis dato nicht vorgekommen sind, ist eine Sicherheitsschleuse mit Personenkontrolle und Videoüberwachung in Planung. Sie soll die mehr als 100 Mitarbeiter der BH schützen. „Es gibt immer wieder Menschen, die ein äußerst aggressives Verhalten an den Tag legen, und auch, wenn ein tätlicher Angriff zum Glück noch nie vorgekommen ist, kann er nicht ausgeschlossen werden“, sagt Bezirkshauptmann Bernd Riepan.