Schleifmittel-Produzent 3M musste sich in Villach auf die Suche nach Schutzmasken begeben, obwohl man das Unternehmen diese selbst in großen Mengen produziert.

Maskenproduzent konnten den eigenen Standort in Villach nicht mehr beliefern © 3M

Seit der Coronavirus rund um und auch in Österreich angekommen ist, sind Schutzmasken und Desinfektionsmittel nicht nur in Villach in vielen Apotheken und Baumärkten quasi ausverkauft. Der Engpass betrifft aber nicht nur besorgte Menschen, die sich schützen wollen, sondern auch diverse Firmen, die solche Masken auch für die tägliche Arbeit brauchen.