Die neuen e-cards werden mit einem Foto versehen © (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER)

Seit 1. Jänner 2020 müssen e-cards ein Foto des Karteninhabers aufweisen. Größtenteils können die Behörden dazu auf vorhandene Fotos zurückgreifen – etwa in den gespeicherten Dateien für Reisepass, Personalausweis oder Scheckkartenführerschein. In diesen Fällen muss man von sich aus nicht aktiv werden. Die neue e-card wird automatisch erstellt und zugestellt.



Wer allerdings über keines der genannten Dokumente verfügt, muss ein Foto, das den offiziellen Passbildkriterien entspricht, zu einer Registrierungsstelle bringen. Grundsätzlich handelt es sich dabei um die Sozialversicherungsanstalten. Der Magistrat Villach hat sich aber dazu entschlossen, bei der e-card-Umstellung mitzuhelfen und für die rund 1000 betroffenen Villacher Bürger freiwillig ebenso Anlaufstelle zu sein.



Wer sein Foto im Magistrat abgeben möchte, kann dies ab Montag, 2. März, während der Geschäftszeiten der Abteilung „Bürgerservice / Passamt“ (Eingang Rathaus, Montag bis Donnerstag 8 bis 15 Uhr sowie Freitag 8 bis 11.30 Uhr) tun. Mitzubringen ist neben der e-card und einem Passfoto auch ein österreichischer Staatsbürgerschaftsnachweis (Originaldokument) sowie ein Ausweisdokument. Menschen, die über keinen Ausweis verfügen, müssen mit einem sogenannten Identitätszeugen erscheinen. Diese Person muss einen amtlichen Lichtbildausweis vorlegen.



Achtung: Wer keine österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, kann das Foto ausschließlich beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl in Klagenfurt oder im Polizeikommissariat Villach, Trattengasse 34, registrieren lassen.



Von der neuen Regelung ausgenommen sind Kinder unter 14 Jahren, Personen ab 70 Jahre sowie Personen in den Pflegestufen 4 bis 7.