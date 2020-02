Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Filiale am 8.-Mai-Platz soll wald geschlossen werden © Jandl

Seit 16 Jahren hat die Filiale der Parfümerie-Kette Nägele & Strubell in Villach am 8.-Mai-Platz geöffnet. Schon im Herbst könnte sie geschlossen werden. Über die Hintergründe gibt es seitens des Unternehmens noch keine näheren Informationen. Derzeit laufen diverse Rabattaktionen. In Österreich gibt es zum gegenwärtigen Zeitpunkt - also inklusive Villach - 15 Standorte. Jener in Klagenfurt soll weiterhin bestehen bleiben.