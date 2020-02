Kleine Zeitung +

A10 Lkw verlor Anhänger: Autofahrer krachte dagegen und starb

Auf der Tauernautobahn auf Höhe Paternion verlor ein Lkw-Zug am Donnerstag in der Früh den Anhänger. Ein nachkommender Autofahrer krachte in der Dunkelheit gegen den Anhänger. Er erlag seinen Verletzungen.