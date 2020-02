Facebook

Der Tresor wurde beim Einbruch von den Tätern aufgesperrt © (c) Tobias Kaltenbach

Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Mittwoch in Villach in eine KFZ-Werkstätte ein, brachen in einem Büro einen Schlüsselkasten auf und sperrten mit einem darin aufbewahrten Schlüssel einen Tresor auf, aus denen sie Bargeld in der Höhe mehrerer Tausend Euro stahlen.