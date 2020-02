Facebook

Vor 20 Jahren wollten noch mehr als 2 Millionen Österreicher den Villacher Fasching im Fernsehen sehen. © OPRF/Dieter Kulmer

Überraschend kommt es nicht, dass der Klassiker am Faschingsdienstag unter der Marke von einer Million Zusehern bleibt. Schon in den vergangenen Jahren schrammte die Reichweite knapp an magischen Quotengrenze entlang - allerdings an der Oberkante: Im Schnitt 1,016 Millionen Seher waren es im Vorjahr, 2018 waren 1,056 Millionen Zuschauer dabei und 2017 wies der Teletest 1,085 Millionen Zuseher aus. Die großen Zeiten sind ohnehin längst passè: 2003 schalteten noch 1,9 Millionen Österreicher für die Aufzeichnungen aus Villach ein.