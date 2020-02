In ein Wohnhaus in Arnoldstein wurde eingebrochen. Täter gelangten über die eingeschlagene Terrassentür ins Haus.

Die Scheibe wurde eingeschlagen © (c) APA/dpa/Daniel Maurer (Daniel Maurer)

Am Dienstagabend schlugen bisher unbekannte Täter bei einem Einfamilienhaus in Arnoldstein mit einem Stein die Scheibe der Terrassentüre ein und gelangten so ins Haus. Sie durchsuchten das Schlafzimmer im Parterre und verließen das Haus wieder ohne Beute. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.