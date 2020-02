Das Wetter zeigt sich regnerisch und kühl und die Schneefallgrenze sinkt am Mittwoch auf 500 Meter Seehöhe ab. Die Tageshöchstwerttemperaturen sinken auf zwei bis vier Grad.

Die Aussichten für den Aschermittwoch sind eher trüb © (c) Fuchs J�rgen (Fuchs Juergen)

Eine Kaltfront zieht über unser Land hinweg, gleichzeitig bildet sich ein Tief über Oberitalien. Dabei regnet es am Aschermittwoch verbreitet und die Schneefallgrenze sinkt. Die Schneefallgrenze sinkt im Tagesverlauf bis auf rund 500 Meter Seehöhe herab, gebietsweise schneit es damit sogar bis in die Täler herab. Der Schwerpunkt des Niederschlags verlagert sich bald in Richtung Dreiländereck. Hier kann es örtlich auch bis zum Abend regnen oder schneien. Es herrscht schlechtes Freizeitwetter vor. Man muss auf jeden Fall flexibel sein. "Im Freien braucht man einen guten Regenschutz", rät der Wetterexperte Werner Troger. Die Temperaturen sinken verbreitet: Mit Tageshöchsttemperaturen von zwei bis vier Grad ist es deutlich kühler als zuletzt. Die Frühwerte und die Tageshöchstwerte unterscheiden sich kaum.