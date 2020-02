135 Minuten lang sendet der ORF am Faschingsdienstag die Zusammenfassung der Villacher Faschingssitzung. Mindestens so interessant wie das Treiben auf der Bühne, ist aber auch der Blick ins Publikum.

Richard Lugner schaffte es beim Villacher Fasching endlich zu einer Kaiser-Audienz © Kulmer

Otto Retzer hat zwar keine Haare am Kopf, aber unbestritten etwas in der Birne. „Traumhotel“ und „Schloss am Wörthersee“ drehten sich schließlich nicht alleine. Dennoch treibt ihn die Frage um, wie die Villacher Faschingsgilde 2000 Menschen in den Saal des Congress Centers bekommt? Die Antwort hat Faschings-Regisseur Volker Grohskopf: „Für die Fernsehaufzeichnung wird das Publikum bei drei verschiedenen Sitzungen gefilmt und dann verschnitten.“