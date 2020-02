Facebook

Das Faschingsschwimmen in Velden war nur etwas für kälteresistente Teilnehmer © kk

Nichts für Kältempfindliche war das Faschingsschwimmen am Sonntag in der Veldener Bucht. Bei einer Wassertemperatur von nur 4,6 Grad stürzten sich acht Hartgesottene in ihren Faschingskostümen unter dem Motto „Plansch, Plansch“ in den Wörthersee. Die 50-Meter-Srecke zwischen den Stegen wurden von Teilnehmern ein- oder mehrmals bewältigt. „Der Spaß stand absolut im Vordergrund“, sagt Organisator Werner Uran. Als Belohnung gab es für die coolen Sportler am wärmenden Lagerfeuer Faschingskrapfen und Ingwertee. Mitgeschwommen sind unter anderen: Daniel Gritzner, Karl Reinisch und Eva Kofler.