Corona-Vorkehrungen in Villach Behörden in Angst vor infizierten Sextouristen

Das Coronavirus sorgt für große Beunruhigung in Villach. In Apotheken sind Schutzmasken ausverkauft, in der Gemeinde Arnoldstein werden Treffen mit Partnerstädten in Italien abgesagt. Unsicherheit herrscht in Bezug auf Bordelle.