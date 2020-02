Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Montagmorgen in Villach-Landskron. In der Küche eines Mehrparteienhauses war ein Brand ausgebrochen. 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

In einem Wohnhaus in Landskron brach das Feuer aus © HFW/kk

Montagfrüh meldeten gleich mehrere Anrufer in der Bezirks Alarm- und Warnzentrale Villach-Stadt Rauchentwicklung aus dem ersten Stock eines Wohnhauses in Landskron. Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte von der Hauptfeuerwache Villach und Freiwilligen Feuerwehr Landskron drang ein Atemschutztrupp zur Brandbekämpfung in die Wohnung vor. Die Bewohner des zweigeschoßigen Gebäudes mit drei Wohneinheiten und die beiden Hunde konnten sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits im Garten in Sicherheit bringen.