Zahlreiche Italiener Wegen Corona: Kritik an Austragung des Villacher Faschingsumzuges

Geschätzte 1000 Italiener feierten am Samstag beim Faschingsumzug in Villach mit 20.000 Besuchern. Austragung steht ob des Coronavirus, das in Italien bereits vier Todesopfer forderte, in der Kritik.

20.000 Besucher waren am Samstag beim Umzug in Villach © Weichselbraun Helmuth

Zwei Tage nachdem in Villach ausgelassen gefeiert wurde, macht sich in der Faschingshochburg Unsicherheit breit. 20.000 Besucher waren am Samstag zum größten Faschingsumzug des Landes gekommen. Geschätzte 1000 von ihnen reisten aus Italien an, wo man seit Tagen gegen die Ausbreitung des gefährlichen Coronavirus kämpft. Vier Todesopfer aus Italien wurden bis Montagfrüh vermeldet, die Zahl der Infizierten liegt bei mehr als 150. Damit ist Italien das Land mit der höchsten Zahl an bestätigten Fällen in Europa. Gegenden Norditaliens liegen still, öffentliche Plätze wurden gesperrt, Großveranstaltungen wie der Karneval in Venedig und jetzt auch der anstehende in Malborghetto wurden bereits abgesagt.