Der Fußgänger wurde von der Rettung ins LKH Villach transportiert © KLZ/Jürgen Fuchs

Ein Villacher (27) war am Sonntag um 1 Uhr in der Maria Gailerstraße in Villach als Fußgänger auf einem Gehsteig unterwegs, als ein bislang unbekannter Lenker eines Pkw der Marke Hyundai Tucson aus Richtung Ludwig-Walter-Straße kommend auf den Gehsteig geriet, dem 27-Jährigen mit dem rechten Vorderrad über den Fuß und in weiterer Folge ohne anzuhalten weiter fuhr.

Der Fußgänger erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung ins LKH Villach gebracht.

Polizei bittet um Mithilfe

Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrsinspektion Villach unter der Telefonnummer 059133-26-4444 in Verbindung zu setzen.