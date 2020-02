Freitagnachmittag stand plötzlich ein junges Reh durch ein Geschäft im Einkaufszentrum Neukauf in Villach. Kunden konnten das verstörte Tier beruhigen. Polizei und Jäger nahmen es dann im Auto mit.

Kunden gelang es, das Reh anzuhalten und zu beruhigen © Giulio Garau

Große Aufregung herrschte am Freitag gegen 16.30 Uhr plötzlich in einem Schuhgeschäft im Einkaufszentrum Neukauf in Villach. Ein verängstigtes Reh krachte zuerst gegen ein Schaufenster und lief dann quer durch das Geschäft. "Ich war gerade bei der Kassa und habe den Knall gehört. Das Reh ist dann noch ein zweites Mal gegen die Scheibe gelaufen und hat sich verletzt", erzählt die stellvertretende Filialleiterin.