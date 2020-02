Nach dem Abzug einer Kaltfront rasch wieder sonniges und am Nachmittag mildes Wetter bei 8 bis 12 Grad plus.

Vor allem am Nachmittag setzt sich die Sonne durch © Markus Traussnig

Eine bei uns im Land kaum wetterwirksame Kaltfront zieht in den Morgenstunden und am Vormittag an der Alpennordseite rasch nach Osten weiter. Hinter dieser Schlechtwetterfront steigt der Luftdruck rasch wieder an und das Wetter stabilisiert sich überall.