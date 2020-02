Lisa Moser fordert als Bezirksvorsitzende bei „Frau in der Wirtschaft“ mehr Kinderbetreuungsplätze und Stärkung der Klein- und Mittelbetriebe.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lisa Moser übernahm den Bezirksvorsitz bei "Frau in der Wirtschaft" © Pacheiner, KK

Die Politik sieht die Wirtschaft in Villach wegen der Milliardeninvestition von Infineon in starkem Aufwind. Wie nehmen Sie die Entwicklung wahr?

LISA MOSER: Ich glaube, dass man das nicht nur an Infineon festmachen kann, auch wenn Infineon eine wichtige wirtschaftstreibende Kraft ist. Villach und Kärnten generell als Wirtschaftsstandort für Klein- und Mittelbetriebe noch mehr zu stärken, bleibt nach wie vor die Herausforderung.