Die Draustadt steht am Freitag im Zentrum der TV-Sendung "Heimatleuchten". Der Fasching und andere Geschichten stehen im Mittelpunkt.

Der Villacher Fasching ist das bunteste Fest des Jahres © (c) Weichselbraun Helmuth

Villach in seinen verschiedenen Facetten liefert die ServusTV-Reportage "Heimatleuchten" am Freitag (21. Februar, 20.15 Uhr). Und wie es sich für diese Jahreszeit gehört, nimmt der Villacher Fasching eine zentrale Rolle ein. So steht die Sendung unter dem Titel "Lei-Lei und leise Töne.