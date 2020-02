Facebook

Aktuell wird die Sonnentrasse errichtet, die die Liegewiesen verbindet © Andreas Jandl

Die umstrittene Neugestaltung des Strandbades Drobollach am Faaker See geht in ihren letzten Abschnitt. Das Bad der Stadt Villach wird seit dem Vorjahr um 2,95 Millionen Euro in vier Bauabschnitten umgebaut. Straße, Badegelände, Stege, Kinderbereich, Gastronomie, die winterfeste Beschattung sowie Parkplätze werden neu gebaut beziehungsweise saniert. Das Bad erreicht nach Fertigstellung im Juni des heurigen Jahres eine Größe von 9000 Quadratmetern (bisher 7231 Quadratmeter) und wird barrierefrei.