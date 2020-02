Facebook

Der schwer verletzte Bub wurde ins Klinikum geflogen © (c) Weichselbraun

Am Dienstag gegen 10.30 Uhr Uhr kam es im Skigebiet Gerlitzen auf der Pöllinger-Abfahrt zu einem Unfall, bei welchem ein 4-jähriger Bub aus dem Bezirk Weiz in der Steiermark schwer verletzt wurde. Der 4-Jährige kam während der Talabfahrt aus Eigenverschulden zu Sturz, trug eine schwere Beinverletzung davon und musste nach der Erstversorgung durch den Pistenrettungsdienst mit dem Öamtc-Rettungshubschrauber in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden.